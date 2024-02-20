В Wildberries ответили на слухи о причастности к выдворению 40 мигрантов WIldberries опровергла причастность к слухам о выдворении из России 40 мигрантов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Информация о выдворении 40 мигрантов из России не имеет отношения к Wildberries, заявили NEWS.ru в пресс-службе компании. В организации подчеркнули, что произошедший на Рябиновой улице в Москве инцидент также не имеет отношения к ним.

Распространяемая информация в ряде СМИ о событиях и конфликте, произошедшем на складе на Рябиновой улице, не имеет отношения к Wildberries. Кроме того, у компании нет складских объектов в этом районе Москвы. Достоверную информацию о произошедшем конфликте читайте на сайте МВД и других официальных источниках, — отметили в Wildberries.

Ранее в столичном главке МВД сообщили о выявлении 50 с лишним случаях нарушения миграционного законодательства. В отношении еще 37 иностранцев составили административные материалы о незаконном осуществлении трудовой деятельности (ч. 2 ст. 18.10 КоАП).

Накануне в Москве 37-летний мужчина угнал машину у курьера, пока тот относил заказ. Сотрудник службы доставки оставил в замке ключ зажигания и на несколько минут зашел в дом. Москвичу, который находился в состоянии алкогольного опьянения, хватило этого времени, чтобы завладеть чужим автомобилем.

До этого сотрудники столичных правоохранительных органов задержали четверых «криминальных курьеров», похитивших 49,9 млн рублей у 80-летнего генерала в отставке. Решением суда они были заключены под стражу.