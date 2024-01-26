Wildberries ответила на сообщения о наличии у Бакальчук Telegram-канала Wildberries опровергла наличие у Бакальчук собственного Telegram-канале

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Татьяна Бакальчук

Основатель и гендиректор компании Wildberries Татьяна Бакальчук не создавала личных Telegram-каналов, рассказали NEWS.ru в пресс-службе маркетплейса. В WB отметили, что, если это произойдет, организация сообщит о соответствующем решении руководителя на официальных ресурсах.

Информация о том, что у генерального директора Wildberries Татьяны Бакальчук появился Telegram-канал, не соответствует действительности. Когда это произойдёт, мы сообщим об этом в наших официальных Telegram-каналах, — говорится в официальном Telegram-канале Wildberries.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг находит странным факт работы склада компании Wildberries в Шушарах. Он отметил, что ведомство имеет данные о том, что помещение не прошло необходимые процедуры приемки. По словам Евтухова, по данному вопросу ожидаются дополнительные разбирательства.

Крупный пожар на складе онлайн-ретейлера Wildberries в Шушарах произошел на прошлой неделе. В момент инцидента в здании находилось около 1200 человек, официальная информация о пострадавших не поступала. Горящий склад попал на видео, снятое пассажирами летевшего в Петербург самолета. Склад выгорел полностью менее чем за два часа, возбуждено уголовное дело.

Спустя неделю после инцидента на связь впервые вышла генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук. Она опубликовала видеообращение к продавцам, партнерам и клиентам, в котором поблагодарила всех за поддержку компании в сложный период, а также заверила, что пожар стал испытанием и для предприятия, и для нее лично.