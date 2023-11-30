Wildberries отреагировала на сообщения о повышении платы за возврат товаров Компания Wildberries опровергла сообщения об повышении стоимости возврата товара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания Wildberries не подтвердила появившиеся в СМИ сообщения об увеличении платы за обратную доставку товаров до 200 рублей, сообщила пресс-служба онлайн-ретейлера. По словам представителей российского маркетплейса, для клиентов действуют ранее установленные правила, передает ТАСС.

Появившаяся сегодня информация о повышении платы за обратную доставку не соответствует действительности: Wildberries не меняла стоимость обратной логистики для клиентов. Действуют те же ранее установленные условия, — сказано в сообщении.

Как уточнили в Wildberries, для 94% товаров, по которым имеется платный возврат, стоимость обратной доставки не превышает 100 рублей. Также представители компании добавили, что в ноябре отменили плату за возврат более 1200 видов товаров.

Ранее полиция пришла с проверкой на склад Wildberries в Московской области. Сотрудники правоохранительных органов проверяли документы у сотрудников сортировочного центра в Электростали. По предварительной информации, полицейские искали нелегальных мигрантов, а также тех, кто недавно получил российское гражданство. Как рассказали очевидцы, нескольким задержанным вручили повестки в военкомат.