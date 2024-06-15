Wildberries отреагировала на случаи с пострадавшими от липолитиков Wildberries: компания усилит контроль продажи липолитиков и подобных препаратов

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После участившихся инцидентов с пострадавшими от липолитиков (препараты для разрушения жира) россиянками компания Wildberries пообещала усилить контроль продажи подобных препаратов на маркетплейсе, сообщили корреспонденту NEWS.ru в пресс-службе Wildberries. Там напомнили, что продажа лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ возможна только при наличии соответствующей лицензии и регистрационного удостоверения.

Wildberries строго соблюдает требования действующего законодательства и не допускает к реализации эту категорию товаров на платформе без лицензии. Список запрещенных к продаже препаратов отражен в оферте продавца Wildberries. Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки, — заверили в пресс-службе.

Также в компании заявили, что специалисты регулярно просматривают витрину и в случае нарушения направляют продавцам сообщения с требованием в кратчайший срок предоставить документы. В случае, если продавец не выполняет требование, такая карточка блокируется.

Также в Wildberries подчеркнули, что маркетплейс не несет ответственности за самостоятельное введение любых препаратов инъекционно. Такие процедуры должны проводиться строго врачами и медицинскими работниками, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что десятки женщин из России пострадали от использования липолитиков, они заказывали их через интернет и самостоятельно делали инъекции дома. Косметологи предупреждают, что подобные процедуры могут закончиться даже смертью.