Wikimedia лишилась денег за неудаление статьи об опасном увлечении Суд оштрафовал фонд Wikimedia на 800 тысяч рублей за неудаление материалов о зацепинге

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы постановил оштрафовать фонд Wikimedia на 800 тысяч рублей за неудаление из «Википедии» статьи и видео о зацепинге, передает РИА Новости. Это седьмой штраф в отношении Wikimedia, общая сумма денежных взысканий теперь составляет 12,6 млн рублей.

Wikimedia Foundation, Inc признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ. <...> Назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей, — сказал судья.

Отмечается, что Роскомнадзор 13 раз направлял уведомление с требованием удалить информацию, направленную на склонение несовершеннолетних к совершению опасных для здоровья действий.

Впервые суд в Москве оштрафовал Wikimedia на 3 миллиона рублей в апреле 2022 года. Поводом стало неудаление нескольких статей на «Википедии», посвященных в том числе событиям в Буче и уничтожению больницы и театра в Мариуполе.

В последний раз суд в Москве оштрафовал Wikimedia Foundation 13 апреля на 2 миллиона рублей. Причиной послужило неудаление статьи под названием «Российская оккупация Запорожской области», в которой Роскомнадзор обнаружил ложные сведения, направленные на дезинформацию читателей.