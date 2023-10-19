WhatsApp обзавелся новой полезной функцией WhatsApp разрешил использовать два аккаунта с одного устройства

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Пользователи WhatsApp смогут сидеть с двух аккаунтов на одном устройстве, соответствующая функция была добавлена 19 октября, говорится в сообщении блога мессенджера. Отмечается, что для подключения второй учетной записи необходимо будет использовать две сим-карты, поскольку на каждую можно привязать только по одному аккаунту.

Больше не нужно выполнять выход при каждой смене учетной записи, носить с собой два телефона или беспокоиться о том, что вы случайно отправите сообщение не из того аккаунта, — говорится в сообщении в блоге WhatsApp.

Ранее сообщалось, что разработчики WhatsApp добавят в мессенджер функцию защиты чатов при помощи пароля. Нововведение станет доступно в бета-версии для Android под номером 2.23.21.8. Защищенные чаты будут располагаться отдельно от других. Их можно будет заблокировать с помощью единого пароля, биометрии или же кода, но он должен отличаться от пароля для разблокировки смартфона.

До этого WhatsApp представил новую функцию для пользователей iPhone. Теперь владельцы «яблочных» девайсов могут отправлять видеосообщения в мессенджере, длительность которых составляет одну минуту. Для записи видеосообщений нужно нажать на кнопку микрофона, которая сменится значком видеокамеры.