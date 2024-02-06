WhatsApp объявил о массовом удалении аккаунтов WhatsApp объявил о скором удалении всех неактивных аккаунтов

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Администрация WhatsApp объявила о намерении отключить аккаунты, владельцы которых долгое время не пользовались ими. Пользователей предупредили, что избежать блокировки можно, если проявить активность в приложении, говорится на официальном сайте WhatsApp.

Специалисты мессенджера приступили к тотальной проверке аккаунтов. Под угрозой удаления окажутся аккаунты, последний вход в которые был выполнен в конце сентября 2023 и позже. При этом блокировка не будет мгновенной — владельцам учетных записей дадут 120 дней для проявления активности. Если и в этом случае пользователь не зайдет на аккаунт, то его удалят без возможности восстановления. Исчезнут и все данные, находящиеся в облачном хранилище.

В качестве причин указывается, что «чистка» нужна для более эффективной работы мессенджера, а также для повышения безопасности пользователей. При этом важно понимать, что использование аккаунтов без подключения к Сети не засчитается как активное действие, в любом случае потребуется соединение с интернетом.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp считается самым популярным в России, его среднесуточный охват составляет 67%. В тройку лидеров также вошли Яндекс" (56%) и Google (53%).