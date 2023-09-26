WhatsApp передумал запускать каналы в России из-за возможной блокировки Депутат Горелкин: WhatsApp не запустит каналы в России из-за угрозы блокировки

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Мессенджер WhatsApp не станет запускать функцию каналов для пользователей на территории России, так как это может привести к блокировке приложения, заявил в своем Telegram-канале первый заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он отметил, что официального подтверждения этого еще не поступало, однако об этом писали в «одной голландской газете», ссылаясь на неназванного представителя Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Мой прогноз сбывается: WhatsApp не будет открывать для российских пользователей функционал публичных каналов. Правда, официального сообщения пока не было, а информацию предпочли слить через одну голландскую газету со ссылкой на неназванного представителя Meta, — написал Горелкин.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что сотрудникам российской полиции приказали удалить или переименовать рабочие чаты в WhatsApp. По его данным, в МВД руководствуются тем, что владеющая соцсетью компания Meta уже больше года признана Минюстом экстремистской организацией.

20 сентября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что вопрос о блокировке в России WhatsApp и YouTube на повестке не стоит. Таким образом, министр опроверг слухи о возможных проблемах с видеохостингом и мессенджером у российских пользователей.

О том, что российские власти не собираются блокировать WhatsApp, Шадаев говорил и ранее. Тогда он заявил, что с этим приложением в России «все будет хорошо».