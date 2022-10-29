Стало известно еще об одном депутате, участвующем в СВО Военкор Пегов: депутат Госдумы Саблин участвует в СВО

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Семен Пегов

Военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов сообщил об участии в военной спецоперации на Украине зампреда комитета Госдумы по обороне Дмитрия Саблина. По словам журналиста, он встретил парламентария на Авдеевском направлении. Тот рассказал, что попал в зону СВО по призыву в рамках мобилизации.

Когда гоняли в гости на передовую к бойцам 11-го полка на Авдеевское направление, встретили непосредственно на ЛБС зампреда комитета ГД по обороне и лидера «Боевого братства» Дмитрия Саблина. Выяснилось, что депутат и известный московский политик теперь официально воюет в зоне СВО и имеет статус мобилизованного, — написал Пегов.

Депутат рассказал военкору, что заключил контракт на службу и сформировал свое подразделение, которое занимается разведкой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты, соответствующие требованиям частичной мобилизации, должны принять участие в специальной военной операции. По его словам, брони, освобождающей парламентариев от мобилизации, не существует.

Он добавил, что в Донбассе с момента начала спецоперации находятся депутаты Виктор Водолацкий, Ахмед Догаев и другие. При этом парламентарий Адам Делимханов возглавляет добровольцев Чеченской Республики.