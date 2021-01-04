Взяточники в РФ накопили долги по штрафам на 31 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/252781fa-4f19-11eb-81ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общая сумма долгов по штрафам, назначенным россиянам, осуждённым за коррупцию, превышает 31 млрд рублей. Об этом стало известно из материалов, распространённых сотрудниками Федеральной службы судебных приставов.

С января по ноябрь 2020 года у приставов на исполнении находилось более 8,5 тысячи производств по взысканию долговых обязательств, которые были назначены за коррупционные преступления. Общая сумма составляла 34,5 млрд рублей. К 1 декабря в исполнении осталось 6395 производств. Сумма — 31,1 млрд рублей.

Как следует из обнародованных сведений ФСПП, средний долг по штрафу за правонарушения указанного характера в России к настоящему моменту составляет 5 млн рублей. Три года назад эта сумма немного превышала 3 млн. Правоохранители объявили в розыск 608 осуждённых взяточников, долг которых — 1,5 млрд рублей. Также в розыске находится их имущество общей стоимостью свыше 1,7 млрд рублей.

С января по ноябрь приставы взыскали с 1,7 тысячи осуждённых 541,4 млн рублей. Более 1,2 тысячи правонарушителей заплатили добровольно. Общая сумма их долгов составила 378,3 млн рублей. Более 300 производств (2,3 млрд рублей) завершились без взыскания. За указанный период 53 взяточника скончались. В связи с этим производства в их отношении, а должны они были более 160 млн рублей, прекратились. Для 165 осуждённых, чей долг превысил 135,4 млн рублей, штраф заменили на другое наказание — лишение свободы.

В связи с освобождением от наказания в порядке амнистии, помилования либо по другим основаниям приставы прекратили 56 производств (более 1,6 млрд рублей). Ещё 14 производств на сумму более 11 млн рублей прекратили в связи с отменой приговора в части назначения наказания в виде штрафа и прекращением уголовного дела, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, как минимум 50 журналистов и иных сотрудников СМИ по всему миру в 2020 году лишились жизни насильственным путём в связи со своей профессиональной деятельностью.

Такие данные приводятся в отчёте международной правозащитной организации «Репортёры без границ» (RSF), опубликованном 29 декабря. По данным правозащитников, большинство представителей СМИ, убитых в 2020 году, погибли из-за того, что писали об организованной преступности, коррупции и загрязнении окружающей среды.