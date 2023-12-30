Взрывы прозвучали в Запорожье и Днепропетровске

Фото: МО Украины

В Запорожской области прозвучали взрывы, сообщают местные СМИ. Также взрывы прогремели в Днепропетровске. На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

По данным «Русской Весны», в направлении Днепропетровска могла быть запущена ракета Х-59. Минобороны эту информацию не комментировало.

Telegram-канал «Политика страны» сообщал, что в Михайловке Херсонской области с утра было не менее 20 прилетов. В центре села оказались повреждены школа, административное здание и магазин.

Ранее было опубликовано видео, снятое очевидцами, на котором слышны звуки взрывов во время попытки атаки беспилотных летательных аппаратов в Белгородской области. На видео слышны порядка 20 громких взрывов. Также люди поделились фотографиями найденных на земле обломков.

Вечером 29 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над региональной столицей сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В результате происшествия погиб один человек, четверо пострадали, среди них есть ребенок. Кроме того, 10 частных домовладений получили повреждения, пострадали два автомобиля, есть повреждение системы водообеспечения в Белгороде. В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов.