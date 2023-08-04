Взрывы прогремели в бухте Новороссийска: как ВСУ атакуют РФ 4 августа Украинские надводные дроны взорвались у побережья Краснодарского края

Фото: Сгенерировано в MidJourney/NEWS.ru

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли несколько атак по разным направлениям. Минобороны РФ сообщило об отражении нападения безэкипажных катеров на военно-морскую базу в Новороссийске, а также о прилетах БПЛА в Крым. В Запорожской области ПВО сбили беспилотник в районе Бердянска, а в результате обстрелов ДНР пострадали по меньшей мере три мирных жителя. Новые подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Десятки снарядов взорвались под Белгородом

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, за минувшие сутки в Белгородском районе в окрестностях села Журавлевка с БПЛА были сброшены два взрывных устройства. Помимо этого, один раз ВСУ атаковали район с помощью дрона-камикадзе. По селу Щетиновка выпущено 20 артиллерийских снарядов, по хутору Валковский и селу Наумовка — по 5 артиллерийских снарядов. В селе Нехотеевка с беспилотника сброшено одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет, пояснил Гладков.

В Борисовском районе из миномета 12 раз обстреляли окраину хутора Лозовая Рудка. В Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущено пять артиллерийских снарядов. В результате обстрела на площади двух гектар загорелось поле с пшеницей.

В Грайворонском округе под минометный обстрел попала окраина села Мокрая Орловка — зафиксировано 20 прилетов. Осколками снарядов выбиты окна, посечены фасад и забор в одном частном домовладении, также повреждены один автомобиль и линия электропередачи. Также, по словам Гладкова, из миномета обстреляно село Сподарюшино.

Фото: t.me/vvgladkov

В Краснояружском районе Белгородской области три артиллерийских снаряда было выпущено по окраине села Колотиловка, шесть — по окрестностям селя Вязовое. В последнем случае осколками снаряда повреждена кровля, выбиты окна и посечены фасад в одном домовладении, а также хозпостройка и забор.

В Шебекинском округе по селу Муром выпущено семь минометных снарядов, по селу Новая Таволжанка — шесть, по хутору Марьино — пять. Пострадавших и разрушений там нет.

В Курской области обстреляли Елизаветовку

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, накануне со стороны Украины была обстреляна деревня Елизаветовка Глушковского района.

«Всего зафиксировано четыре прилета. В результате повреждены линия электропередачи и газовая труба. <...> Кроме того, повреждены окна, фасады и заборы двух домовладений», — написано в Telegram-канале Старовойта.

Крым и Запорожье атаковали беспилотники

По данным Минобороны РФ, в ночь на 4 августа Украина пыталась атаковать беспилотниками самолетного типа объекты на территории Крыма.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — заявили в ведомстве.

Советник главы республики Олег Крючков также писал, что «в нескольких районах Крыма сработали системы ПВО». По его словам, все объекты сбиты.

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Врио губернатора Запорожской Области Евгений Балицкий сообщил, что 4 августа около 2:00 ПВО «сбили БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска». По его словам, за прошедшие сутки ВСУ совершили «65 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области в пологовском, токмакском и васильевском направлениях».

По данным главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, при ночной атаке на Бердянск ВСУ применили пять беспилотников. Он добавил, что все воздушные цели поражены, пострадавших и разрушений нет.

Новороссийск атаковали катера-камикадзе

Как сообщили в Минобороны РФ 4 августа, ВСУ двумя морскими безэкипажными катерами осуществили попытку атаки военно-морской базы Новороссийск.

«В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы», — заявили в ведомстве.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев добавил, что в ходе атаки двух надводных беспилотников и ее отражения пострадавших и разрушений нет.

Telegram-канал Baza сообщил, что рано утром 4 августа жители Новороссийска жаловались на стрельбу и взрывы. По данным канала Mash, о взрывах над морем рассказали жители поселка Южная Озереевка. Telegram-канал ВЧК-ОГПУ добавил, что мощный взрыв прогремел в районе, где располагается морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Канал SHOT писал, что взрывы на воде и стрельба произошли в Новороссийске в районе Мысхако. По его данным, атаку надводных дронов ВСУ отразили экипажи десантного корабля «Оленегорский горняк» и противодиверсионного катера «Суворовец».

Также SHOT публикует видео взрыва пораженной водной цели в Новороссийске, который произошел примерно в 5:10.

В Telegram-каналах также появилось видео стрельбы по надводным целям рядом с Новороссийском.

Впоследствии в разных каналах и соцсетях появилась видеозапись идущего не буксире и накренившегося на бок большого десантного корабля. Telegram-канал «Военный осведомитель» написал, что судно, предположительно, получило повреждения в ходе атаки катеров-камикадзе. Минобороны эту информацию не комментировало.

Военный корреспондент Александр Коц также сообщил, что десантный корабль «Оленегорский горняк» получил повреждения в результате атаки ВСУ.

Telegram-канал «Украина Сейчас» сообщает, что произошедшее в Новороссийске — это спецоперация СБУ совместно с ВМС страны. Согласно его утверждению, российский корабль был атакован надводным дроном, начиненным 450 килограммами тротила. Минобороны РФ не подтверждало повреждение российского корабля.

В Херсонской области нашли взрывчатку на детской площадке

Как передает Telegram-канал Mash, в Новой Каховке Херсонской области местная жительница во время уборки двора нашла самодельную взрывчатку.

«СВУ лежало возле горок и качелей. На место приехали взрывотехники и обезвредили бомбу. Теперь правоохранители выясняют, когда и для кого ДРГ оставили взрывчатку», — сказано в сообщении.

В ДНР ранено несколько человек

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано 75 фактах ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 74).

«Поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Старомихайловке и Ясиноватой. Повреждены четыре жилых домостроения в Кировском районе Донецка», — говорится в сводке.

Под обстрелами ВСУ в ДНР за сутки оказались Донецк, Горловка, Макеевка, Ясиноватский район, Никольское, Благодатное и Владимировка. По ним была выпущена 241 единица различных боеприпасов. На донецком направлении ВСУ совершили 66 обстрелов из артиллерии 155 мм, на горловском — один из артиллерии 152 мм, на ясиноватском — пять из артиллерии 155 мм, на волновахском — три из артиллерии 155 мм.

Читайте также:

«Возможности есть»: устроит ли Киев массированный налет БПЛА на Москву

Массовый налет дронов остановлен около Москвы: как ВСУ атакуют РФ 3 августа

Донецк под сильными обстрелами, есть погибшие: как ВСУ атакуют РФ 2 августа

БПЛА взорвал этаж Минэка в «Москва-Сити»: как ВСУ атакуют РФ 1 августа

В центр Донецка ударили из HIMARS, есть жертвы: как ВСУ атакуют РФ 31 июля