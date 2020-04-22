Минздрав: взрывного роста коронавируса в России нет

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России находится под контролем. Взрывного роста количества новых случаев инфицирования не зафиксировано, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.

По его словам, ежедневный прирост случаев составляет порядка 9-10%.

Ни о какой эксплозивности говорить не приходится, ситуация контролируется — и успешно контролируется, — цитирует Брико ТАСС.

По состоянию на 22 апреля в России зафиксировано 5236 новых случаев заражения. Днём ранее прирост составил 5642 человека. Таким образом, общее количество инфицированных в стране составляет около 58 тысяч человек. При этом 513 пациентов скончались и более 4,4 тысячи выздоровели.

В целом в мире уже свыше 2,56 млн заболевших, умерли порядка 177,8 тысячи человек, свыше 697,6 исцелились.

Ранее NEWS.ru писал, что Брико высказался за продление ограничительных мер в России на майские праздники.