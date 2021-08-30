Взрывчатку и боеприпасы нашли в подвале дома в Саранске

Склад взрывчатки и боеприпасов обнаружен в подвале жилого дома в Саранске. Сотрудники полиции изъяли арсенал и отправили его на судебно-баллистическую экспертизу. Об этом сообщается на сайте МВД по Мордовии.

Инцидент произошёл на улице Степана Разина. Об опасных предметах в полицию сообщил один из жильцов дома. На место прибыли оперативники и бойцы Росгвардии. Они оцепили дом и эвакуировали жителей, после чего специалисты-взрывотехники осмотрели подвал. В результате были изъяты взрывные устройства, взрывчатые вещества и свыше 400 патронов различного калибра.

В полиции предполагают , что арсенал мог принадлежать преступной группировке, которая действовала в Мордовии более 15 лет назад.

Ранее сообщалось, что в полиция нашла склад оружия в доме 61-летнего Владимира Барданова, который обстрелял силовиков в Подмосковье. Арсенал составляли автоматы Калашникова, пулемёты и пистолеты-пулемёты, похожие на модели времён Великой Отечественной войны и боеприпасы для различных видов стрелкового оружия. Официально у мужчины имелись разрешения только на четыре карабина, охотничье ружьё и газовый пистолет.