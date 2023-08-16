Взрываются холодильники, смартфоны, самокаты: как избежать пожара в доме Эксперты объяснили, как правильно использовать бытовые приборы

Фото: shutterstock.com

В Москве несколько человек пострадали из-за взорвавшегося холодильника и газового баллончика, лопнувшего в салоне автомобиля. До этого трое детей получили ожоги дыхательных путей из-за возгорания в квартире электросамоката. Такие случаи не единичны. Эксперты по пожарной безопасности рассказали NEWS.ru, какие предметы обихода могут взорваться или стать причиной пожара и как этого не допустить.

Чем опасен газовый баллончик в автомобиле

14 августа в салоне машины на Домодедовской улице в Москве взорвался газовый баллончик. Водитель в это время находился внутри автомобиля. Мужчина получил ожоги лица и рук. Ранее сообщалось, что в квартире в подмосковном Красногорске взорвался аэрозольный дезодорант. Хозяин оставил его на подоконнике. Баллончик пролежал под прямыми лучами солнца несколько часов, после чего взорвался.

По словам эксперта по пожарной безопасности Дениса Себенцова, важно помнить: газовые баллончики, дезодоранты, освежители воздуха и другие спреи — это сосуды под давлением. Они потенциально пожароопасны. Чтобы обезопасить себя от взрыва таких предметов, первое и самое важное правило — не давать их детям, говорит эксперт.

«Надо обеспечить, чтобы не было доступа детей, которые могут его молотком пытаться открыть или еще что-нибудь. Механических повреждений быть не должно», — сказал он.

Добровольный пожарный Александр Бабаев напомнил, что нельзя оставлять спреи и аэрозоли в местах, где на них могут попадать солнечные лучи. Кроме того, важно прочитать инструкцию, как хранить такие предметы.

«На баллончиках все всегда написано. Не пренебрегайте этим, прочитайте правила», — говорит Бабаев.

По словам Денис Себенцова, сами по себе эти предметы не взрываются и не воспламеняются, если соблюдать условия их хранения.

Может ли холодильник взорваться

В многоэтажном доме на Ходынском бульваре 14 августа в квартире взорвался холодильник. Это произошло во время его ремонта. Пострадал частный мастер, чинивший эту бытовую технику. По данным экстренных служб, в холодильнике взорвался фреон.

Александр Бабаев посоветовал тщательнее выбирать бытовые электроприборы. По его словам, сейчас есть много различных интернет-магазинов и других площадок, где продают технику ненадлежащего качества. Чтобы не купить такой товар, лучше всего покупать электроприборы в фирменных магазинах известных крупных брендов.

«Это уже дает возможность обезопасить себя, потому что люди, которые занимаются развитием своего бизнеса, следят за качеством продукции. В магазинах известных брендов больше шансов купить хороший исправный прибор, который прошел все необходимые проверки», — говорит Александр Бабаев.

Денис Себенцов посоветовал в целях пожарной безопасности не игнорировать уборку за холодильником.

«У нас же холодильники тяжелые, их сложно подвинуть, поэтому за ними редко убирают. Там скапливается пыль. И может случиться, что заискрил удлинитель или розетка. Пыль может загореться», — говорит Денис Себенцов.

Фото: shutterstock.com

Как не допустить пожар из-за микроволновки

27 июля на улице Чудненко в Барнауле в квартире загорелась микроволновая печь. Пожилой мужчина получил травму, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Пожар быстро потушили. Хотя площадь возгорания не превысила и одного квадратного метра, дыма было настолько много, что пожарным пришлось эвакуировать людей из опасной зоны.

Денис Себенцов сообщил, что микроволновка — это прибор, который потребляет достаточно большое количество электроэнергии. Поэтому он посоветовал обесточивать такую технику, когда она не используется. Это же правило касается, например, телевизора, кофемашины и других приборов, которые возможно отключать от сети, когда дома никого нет.

По словам эксперта, также важно регулярно проверять состояние электрических сетей в доме.

«Пожарные требования развиваются, практически каждый год туда вносят что-то новое. С каждым годом все совершеннее становится законодательство и все безопаснее наше жилье. Но в обратном хронометраже — чем старше здание, тем опаснее», — говорит Денис Себенцов.

Он добавил, что современные здания безопасны, они оборудованные специальными автоматами защиты от короткого замыкания. Новые жилые дома построены и спроектированы по современным требованиям. По словам Себенцова, безопаснее стала и техника. Он советует менять устаревшие приборы на более современные. Важно следить, чтобы шнуры приборов были целы, хорошо прикреплены, вилки исправны.

Фото: shutterstock.com

Как заряжать самокат, чтобы он не загорелся

10 августа в Москве в трехкомнатной квартире загорелся электросамокат. По данным МЧС, пострадали трое детей. Их госпитализировали с ожогами верхних дыхательных путей.

По словам директора Научно-исследовательского института по обеспечению пожарной безопасности Константина Белоусова, наиболее частая причина возгорания электросамокатов — неправильная зарядка.

«Самые частые случаи и в России, и в мире — взрыв аккумулятора самоката во время зарядки. В случае если некорректно будет работать зарядное устройство, случится перепад напряжения, может произойти воспламенение аккумулятора», — отметил Белоусов.

Чтобы предотвратить возгорание, эксперт посоветовал заряжать электросамокат не в квартире, а в подъезде или на улице, обеспечив нормальную вентиляцию. Это необходимо, потому что при зарядке выделяются вредные вещества из-за нагрева аккумулятора.

Константин Белоусов добавил, что самокат нельзя оставлять без присмотра во время зарядки, тем более оставлять его заряжаться на всю ночь. Для полной зарядки электросамоката обычно достаточно нескольких часов.

«Хорошо бы проверять, не перегревается ли аккумулятор, и отключить устройство, как только загорелась зеленая лампочка», — посоветовал он.

Эксперт подчеркивает, что нужно использовать только штатное зарядное устройство, которое рекомендует производитель самокатов.

Когда взрываются планшеты, смартфоны, ноутбуки

8 августа 11-летняя девочка из Харьковской области погибла из-за взрыва планшета. Как сообщили в украинской Нацполиции, она играла на нем во время подзарядки. Внезапно гаджет задымился, и раздался взрыв. Девочка скончалась на месте.

По словам Дениса Себенцова, планшеты, ноутбуки, смартфоны только кажутся безопасными, потому что они не находятся под сильным напряжением. Однако при их использовании нужно соблюдать несколько важных правил. Во-первых, ими не стоит пользоваться во время подзарядки, на случай если техника внезапно воспламенится.

«Когда устройства заряжаются, их лучше всего класть на какие-то поверхности, которые менее подверженные возгоранию, то есть не на ковер, диван, мягкую мебель, а на пол хотя бы, а лучше — на стеклянный столик, подоконник», — говорит Денис Себенцов.

Второе правило — следить за блоком питания, говорит эксперт. Его нужно вставить в розетку как положено, чтобы он не болтался. Александр Бабаев порекомендовал использовать при этом оригинальное зарядное устройство и следить за «сроком годности» прибора. Чем старше планшет, ноутбук, смартфон, тем больше риск взрыва или пожара.

«Надо вовремя менять их. А люди до последнего пользуются. Из-за этого, в частности, возникают пожары», — отметил Александр Бабаев.

Читайте также:

Ученый развеял миф о влиянии магнитиков на работу холодильника

Россию хотят оставить без стиралок и холодильников. Почему это не сработает

В Роскачестве развеяли мифы о микроволновках