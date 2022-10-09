Взрыв моста — начало атаки на Херсон

Фото: vk.com/myfeo_ru/Global Look Press

Теракт в Керченском проливе — это не уничтожение инфраструктурного объекта, а нечто большее. Недаром в ликующем Киеве эту акцию сравнивают с ситуацией с крейсером «Москва», бывшего уже флагмана Черноморского флота. Крымский мост очень долго для хуторской хунты был символом ее бессилия. Его существование и функционирование обесценивало два десятилетия украинской пропаганды.

Давайте вспомним, как все начиналось. Как в Киеве откровенно смеялись над потугами москалей что-то там построить. Ведь даже у гитлеровцев (духовных гуру многих нациков) во время войны ничего не получилось с мостом на полуостров, несмотря на немалые усилия. Затем местные эксперты, долго мусоля какие-то диаграммы, доказывали, что дно из осадочных пород не выдержит необходимой мостовой нагрузки и что все усилия России пойдут прахом. Да и сейсмическую активность в этом неспокойном регионе, дескать, нельзя сбрасывать со счетов.

Когда же мост стал вырисовываться, украинские паблики буквально зашлись в истерических причитаниях о том, что все это — мультипликация, картинки в стиле Голливуда. Морок, который москали наводят на правильных украинцев. А если что-там и построят, то все это будет просто временной картонной конструкцией. Эдакая декорация. Парадокс же новой ситуации как раз в том, что многие щирые рогули до сих пор не допускали существования Крымского моста, а потому и весть о его подрыве может вызвать у них состояние когнитивного диссонанса. Что же там было взрывать, если его в натуре не существовало.

Между тем, если сейчас отбросить сразу же прозвучавшие и ставшие ритуальными угрозы со стороны наших видных, но ничего не решающих политиков нанести удар, наконец, по украинской энергетической инфраструктуре и погрузить Украину во тьму, то в сухом остатке будут все те же проблемы халатности, ведомственной разобщенности, которые вновь отразились в теракте, как в капле черноморской воды.

Конечно, многое еще до конца не ясно. И версия, что подрыв был осуществлен не с помощью фуры, а из-под воды пока еще не опровергнута. Пока ждали прилета ракеты, беспилотника или снарядов, выпущенных «Хаймерсами», и в Киеве публично постоянно настаивали именно на таком сценарии, подготовка операции пошла другим путем.

Ответственность за охрану моста была распределена между Минтрансом и Росгвардией. Причем гвардейцы отвечают только за прикрытие со стороны водной акватории. Потому и проходившие по мосту фуры обыскивали, видимо, не столь тщательно, как того требовала обстановка. Сейчас все ответственные за безопасность моста будут с немалым напряжением ждать окончательной версии теракта, когда станет ясно, всем ли сестрам достанется по серьгам. Главное, чтобы ведомства не принялись перекладывать друг на друга вину. Тем более, опять впросак попали наши официальные лица, поспешившие заверить нас в том, что теракт не повлек за собой человеческих жертв. Такой поспешный наигранный оптимизм системно подрывает доверие к официальным источникам.

Кстати, не надо быть крупным военным специалистом, чтобы понять, что удар по Крымскому мосту может выглядеть помимо всего частью стратегии по отвоеванию ВСУ Херсона. Поскольку осложнение снабжения наших вооруженных сил через Крым может сильно сказаться и на обороноспособности наших сил на юге. Так что новый командующий генерал Сергей Суровикин и его штабисты получили дополнительную пищу для своих тактических прогнозов.

Если же взрыв вызвала начиненная тротилом фура, то возможное участие в операции смертника в стиле Ближнего Востока заставляет вообще под иным углом взглянуть на развитие ситуации и на перспективу активного вовлечения в конфликт принципиально новых сил и средств.

Словом, взрыв на крымском мосту — это куда более сложное явление, чем просто повреждение выдающегося сооружения.