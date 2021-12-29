Взрыв газа произошёл в многоквартирном доме в Туапсе

В Туапсе произошёл взрыв газа в многоквартирном жилом доме на улице Фрунзе, сообщает ТАСС. Пострадал один человек, хозяин квартиры. Он получил ожоги, рассказал источник в экстренных службах Краснодарского края.

В многоквартирном доме произошёл взрыв газа. По предварительным данным, у хозяина квартиры, где находился очаг, по данным скорой помощи, обгорели волосы. Погибших нет, — сказал собеседник.

Предварительно, в одной из квартир взорвалась газовая колонка, после чего начался пожар. Его площадь составила около 35 квадратных метров, к настоящему времени возгорание ликвидировано.

В региональном управлении МЧС рассказали, что всего к ликвидации пожара привлекались 23 челoвека личного состава, семь единиц техники, из них от МЧС России две eдиницы техники и восемь человек личного состава. Эвакуированы 24 чeловека.

Ранее сообщалось, что в жилом доме в Ялте 30 декабря произошёл взрыв газового баллона, после чего начался пожар. Из здания эвакуировали 20 человек, в том числе четверых детей. В МЧС добавили, что есть пострадавшие, погибших нет.