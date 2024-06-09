Взойдут абсолютно все семена: опытные дачники раскрыли важные секреты

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Нередко семена, особенно те, что долго хранятся, всходят с большим трудом. Причиной тому служит толстая кожура, которая не дает воде проникать в семена. В таком случае время восходов может доходить до трех недель.

В средней полосе томаты и перец высаживают на рассаду в середине февраля, и уже в это время нужно быть во всеоружии. Семена необходимо специально подготовить.

Например, семена перцев замачивают, поскольку у них толстая кожура. Однако перед этим лучше немного царапнуть кончик и прополоскать их в кипятке, а затем в холодной воде. Можно сделать проще — разложить семена на ватные диски и смочитьраствором.

Так, можно сделать раствор на основе триходермы. Она простимулирует прорастание и ускорит рост корней. Еще один способ — раствор на основе лимонной кислоты. Потребуется всего два грамма на литр воды. Третий способ — раствор на основе магниевой селитры. Он особенно придется по вкусу перцам и томатам. Два-три грамма нужно развести в литре воды, передает канал «Дачные истории».

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