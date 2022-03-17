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«Взгляд правительства»: Вяземский о едином курсе истории для студентов

Профессор МГИМО Вяземский одобрил введение обязательного курса истории для студентов
10:08, 17 марта 2022
«Взгляд правительства»: Вяземский о едином курсе истории для студентов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский в беседе с NEWS.ru заявил, что не может отрицательно относиться к инициативе Минобрнауки о введении единого обязательного курса истории для всех студентов. По его мнению, наверное, такой курс нужен, но тогда к нему отношение будет как к государственному.

И это в общем явно будет государство решать. Сами понимаете, когда создаётся единый курс, это явно политическая акция, потому что историки по-разному трактуют, история вообще живая наука. Я спокойно отношусь, потому что человек, который интересуется историей, ну будет он слушать этот курс и будет понимать, что вот такой взгляд правительства, современного геополитического момента, — сказал Вяземский.

Он добавил, что если человек действительно увлекается историей, то он сам начинает читать историков, заглядывать в другие источники и формирует своё мнение. Вяземский привёл пример, как по-разному преподавали этот предмет в 1990-х годах.

Я положительно отношусь, потому что понимаете, я в 1990-е годы наблюдал, когда это был полный раздрай. И когда в одном большом посёлке городского типа две школы, в одной так преподают, в другой — так. И ребята когда встречаются, они просто не понимают, кто такой Сталин. Как-то всё-таки хочется, чтобы молодым людям официально объясняли единообразно, — сказал Вяземский.

Профессор МГИМО подытожил, что если это инициатива Минобрнауки, то приглашённые эксперты решат, какие темы должны быть обязательными в этом курсе. Сам Вяземский затруднился их назвать.

В России введут единый обязательный курс истории для всех студентов, в том числе из отраслевых и творческих вузов. Подобное решение приняло Минобрнауки. По словам главы ведомства Валерия Фалькова, на профильных факультетах преподавание этого предмета сокращено или отдано на самостоятельное изучение студентов. Он считает, что без истории нельзя сформировать картину мира «ни у айтишника, ни у инженера».

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