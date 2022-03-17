«Взгляд правительства»: Вяземский о едином курсе истории для студентов

Ведущий телепрограммы «Умники и умницы», профессор МГИМО Юрий Вяземский в беседе с NEWS.ru заявил, что не может отрицательно относиться к инициативе Минобрнауки о введении единого обязательного курса истории для всех студентов. По его мнению, наверное, такой курс нужен, но тогда к нему отношение будет как к государственному.

И это в общем явно будет государство решать. Сами понимаете, когда создаётся единый курс, это явно политическая акция, потому что историки по-разному трактуют, история вообще живая наука. Я спокойно отношусь, потому что человек, который интересуется историей, ну будет он слушать этот курс и будет понимать, что вот такой взгляд правительства, современного геополитического момента, — сказал Вяземский.

Он добавил, что если человек действительно увлекается историей, то он сам начинает читать историков, заглядывать в другие источники и формирует своё мнение. Вяземский привёл пример, как по-разному преподавали этот предмет в 1990-х годах.

Я положительно отношусь, потому что понимаете, я в 1990-е годы наблюдал, когда это был полный раздрай. И когда в одном большом посёлке городского типа две школы, в одной так преподают, в другой — так. И ребята когда встречаются, они просто не понимают, кто такой Сталин. Как-то всё-таки хочется, чтобы молодым людям официально объясняли единообразно, — сказал Вяземский.

Профессор МГИМО подытожил, что если это инициатива Минобрнауки, то приглашённые эксперты решат, какие темы должны быть обязательными в этом курсе. Сам Вяземский затруднился их назвать.