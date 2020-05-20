Взаимодействие госорганов с населением хотят перевести в электронный вид

https://static.news.ru/photo/bc5d5a74-9a72-11ea-977d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минкомсвязи разработали законопроект, предусматривающий рассылку всех уведомлений и документов гражданам и организациям от госорганов через Единый портал госуслуг или его мобильное приложение.

Перевод уведомлений в электронный вид позволит избежать ситуаций, когда государство приняло в отношении граждан важные решения, а уведомления по какой-то причине получены не были, — пояснил директор правового департамента ведомства Роман Кузнецов.

В пояснительной записке к проекту отмечено, что данная мера имеет особую актуальность в условиях ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса.

Документ предусматривает возможность граждан и организаций отказаться от получения уведомлений в электронной форме в пользу традиционных писем. При этом на последних возлагаются расходы по доставке им документов посредством почты. Для физлиц такое условие не предусмотрено.

В 2019 году госорганы направили гражданам почти 600 млн уведомлений о штрафах, пени и прочих взысканиях. Бюджету страны это обошлось в 22 млрд рублей, отметили в пресс-службе Минкомсвязи.

Ранее NEWS.ru писал, что ведомство ввело дополнительные мощности для работы портала госуслуг. В министерстве пояснили, что из-за возросшего числа обращений ресурс испытывает рекордные нагрузки за всё время его существования.