Вызывают привыкание: рецепты вкуснейших блюд из творога — топ-10 идей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вызывают привыкание: рецепты вкуснейших блюд из творога — топ-10 идей

Не знаете, чем удивить родных, а в холодильнике много творога? Этот материал для вас! NEWS.ru собрал топ самых вкусных и ярких блюд из творога. Пополняйте свою кулинарную книгу легкими рецептами.

Рецепт классических сырников на сковороде

Для пышных сырников из творога нужно взять 2 яйца, сахар (3 ст. л.), муку (70 г), ванильный сахар (10 г), щепотку соли и растительное масло. Конечно же, не забываем об основе — творог жирностью 9% (400 г).

Ингредиенты для сырников из творога нужно смешать, сформировать лепешки и обжарить с каждой стороны до золотистой корочки.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Вызывают привыкание: рецепты вкуснейших блюд из творога — топ-10 идей

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Рецепт творожной запеканки

Для приготовления этого блюда из творога нужно 4 яйца, 3 ст. л. сахара, 5 ст. л. манной крупы, сливочное масло для смазывания формы и полкило творога.

Творожная запеканка делается следующим образом: все ингредиенты для блюда из творога смешиваются, масса настаивается минут 20, а потом заливается в форму. Выпекать лакомство из творога нужно 40 минут при 175 градусах.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вареники с творогом

Для этого блюда из творога нужно 3,5 стакана муки, 1 яйцо, 125 г молока, 125 г воды, соль. Из этих продуктов делается тесто для вареников. А для начинки используется 600 г творога, немного сахара и ванили по вкусу. Готовим как обычно.

Творожный десерт с ягодами

Это простой рецепт блюда из творога. Для десерта нужно взять 200 г творога, 80 г печенья, 2 ст. л. сахара и столько же сметаны. Для того чтобы лакомство из творога получилось более сочным и вкусным, нужно взять 150 г ежевики.

Сначала нужно смешать творог со сметаной до однородного состояния, а потом класть продукты в миску слоями: масса из творога, ягоды, печенье и снова творожная смесь. Убрать в холодильник на несколько часов, чтобы блюдо пропиталось, и затем подавать к столу.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кексы из творога

Берем 200 г творога, сливочное масло — 40 г, яйца — 3 шт., сахар — 60 г, муку — 1 ст., разрыхлитель — 1 ч. л. и сахарную пудру по вкусу.

Это блюдо из творога готовится так: яйца взбиваем с сахаром, добавляем к этому главный ингредиент и просеянную муку с разрыхлителем. Потом отправляем тесто в смазанную маслом форму и выпекаем около часа при 180 градусах.

Пирог с творогом

Этот творожный пирог готовится за полчаса. В миске замешиваем творог (500 г), 2 яйца, сахар (100 г). Далее нужно смешать муку (2 ст.), разрыхлитель (0,5 ч. л.), взять холодное сливочное масло, измельчить его на крупной терке и добавить к смеси яиц и сахара. Этот рецепт из творога не предполагает сложных кулинарных манипуляций. Получившееся песочное тесто выкладываем в слегка смазанную маслом форму, наверх — творожную начинку. Выпекаем пирог из творога 35 минут на 180 градусах.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожный крем для тортов

Это творожное блюдо готовится из сметаны (500 г), творога (300 г), сахара (300 г) и ванильного сахара. Взбитый творог с сахаром и сметаной — отличный крем для прослойки тортов и пирожных.

Творожные оладьи с бананом

Это классические оладьи с добавлением пюре банана для сладости и мягкости. Нужно 500 г творога, 2 банана, столько же яиц, 4 ст. л. сахара и растительное масло для жарки. Смешиваем все ингредиенты с протертым бананом и выкладываем по ложке будущие оладьи на сковороду. Жарим с каждой стороны по 2–3 минуты.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожно-манная запеканка

Полкило творога смешиваем с половиной стакана сахара и яйцами (4 шт.). Также для блюда из творога нужна манная крупа (50 г), любые ягоды по вкусу и мак. Для смазывания формы понадобится 20 г сливочного масла.

Смешиваем все ингредиенты и раскатываем тесто. Распределим по нему готовую маковую начинку и формируем длинный рулет. Кладем его на пергамент, отправляем в духовку на 185 градусов и выпекаем блюдо из творога с маком 40 минут.

Творожный бездрожжевой рулет с маком

Для творожного рулета сначала смешиваем 300 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. К этой смеси добавляем 150 г творога, 50 г сахара и 80 мл молока, а также 80 мл растительного масла. Лопаткой замешиваем тесто. Отправляем в духовку в форме на 30 минут. Выпекаем рулет при температуре 180 градусов.

Читайте также:

Хрустящая рыбка: рецепт сочного минтая на сковороде — обжарка в тесте

Вечная молодость и пенсия: что будет, если люди смогут менять свой возраст?

Вкусовая бомба: шашлык из рыбы с цитрусовым маринадом

Дикий рост и увядание: что будет, если время начнет идти быстрее

Ему нет равных: простой рецепт салата с говядиной «Мужской каприз»