Вызвавшим панику светящимся точкам над Выборгом нашли объяснение Астроном Вибе заявил, что светящиеся точки над Выборгом говорят о сближении Венеры и Юпитера

Фото: Picasa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Луна, Венера и Юпитер

Появившиеся в Сети фотографии светящихся точек над Выборгом свидетельствуют о сближении Юпитера и Венеры, заявил в разговоре с NEWS.ru заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. По его словам, это явление нельзя назвать неожиданным, ведь оно прогнозировалось в текущем году. Как отметил Вибе, такие сближения не происходят часто, но и редкостью их считать не получается.

Планеты солнечной системы находятся в постоянном движении относительно друг друга и их местоположение постоянно меняется. Иногда это приводит к тому, что две планеты, реже три, раз в несколько лет оказываются на небольшом расстоянии на небе друг от друга, а при наблюдении с земли находятся в одном и том же направлении. В этом случае они привлекают к себе внимание, — сказал ученый.

Как подчеркнул Вибе, планеты сейчас находятся рядом, а глаз за них цепляется благодаря ясной погоде. Венера и Юпитер начнут расходиться через несколько дней.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что в ночь на 2 марта из-за неопознанного летающего объекта в небе над Выборгом объявляли сигнал «Режим», предполагающий требование покинуть воздушное пространство РФ. По информации канала, ПВО зафиксировала «воздушную цель» на высоте семь тысяч метров.

SHOT писал, что объект двигался со скоростью 200 км/ч. Источник канала предполагает, что ПВО в Ленинградской области могла среагировать на редкое астрономическое явление: сближение Венеры и Юпитера.