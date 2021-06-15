Выживший при взрыве на АЗС ребёнок рассказал о своём спасении

https://static.news.ru/photo/7440e450-ce73-11eb-9bd3-96000091f725_660.jpg Фото: 54.mchs.gov.ru

Пострадавший во время взрыва на новосибирской АЗС ребёнок рассказал изданию «КП-Новосибирск», как ему удалось выжить.

По словам девятилетнего Артура, он приехал в город вместе со своим отцом, дядей и братом, чтобы купить машину. Когда они стояли на улице, ожидая продавца авто, на заправке поднялся столб дыма. Его брат и дядя достали телефон, чтобы снять происходящее.

Потом произошёл взрыв, и нас откинуло назад. Меня и моего дядю брат собой закрыл, чтобы основной удар принять на себя. Мне было очень жарко, но я не испугался, больше за папу переживал, чтобы с ним всё было хорошо, — рассказал мальчик.

Приехавшая скорая забрала ребёнка в больницу. Он получил ожоги 5% тела. Пострадали спина, руки и грудь. Его родным повезло меньше: брата и дядю в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию.

Взрыв на АЗС в Новосибирске прогремел днём 14 июня. За ним последовал пожар, площадь которого составила полторы тысячи квадратных метров. Согласно последним данным, в результате пострадали 35 человек, из которых были госпитализированы 17. Семь человек находятся в реанимации. Медики оценивают их состояние как тяжёлое. В МЧС заявили, что к взрыву привело отсутствие заземления газовоза при сливе топлива в стационарную ёмкость.