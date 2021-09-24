Выживший альпинист рассказал ещё об одном погибшем на Эльбрусе

Альпинист Дмитрий Долгов, выживший при восхождении на Эльбрус, рассказал, что на горе могло остаться больше погибших, чем сообщают. Он точно видел ещё одного. Об этом альпинист рассказал РЕН ТВ.

Все пишут, что пять погибших, там ещё шестой лежит, может, больше. Там парень лежал, мужичок лет от 40. Того парня я хотел сфотографировать, но на душе как-то плохо, человека неживого фотографировать. Надо было сфотографировать, чтобы координаты остались, — сказал Долгов.

Также он рассказал об условиях этого восхождения.

Ситуация была очень ужасная: высота, низкое давление, отсутствие кислорода, сложные погодные условия, обильный снег, сильный ветер. Тут не то что продышаться, ты не видишь, куда идти. Тут все могли потеряться и замёрзнуть, — заявил Долгов.

Он добавил, что больше не пойдёт в горы с неподготовленными людьми. У Долгова есть дальнейшие планы, и для этого он будет собирать физически готовую команду.

Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 19 туристов отправилась на восхождение, однако из-за погодных условий попала в пургу и не смогла оперативно спуститься с горы. Сообщалось, что погибли пять человек: одной девушке стало плохо ещё до бурана, двое погибли на тропе и ещё двое потеряли сознание и скончались на станции Гарабаши, не приходя в себя.

Тела троих погибших спасатели не смогли спустить с горы из-за плохой погоды. Операцию запланировали на воскресенье, 26 сентября.