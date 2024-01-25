Чудом выжившие в авиакатастрофе в Афганистане россияне снова сели в самолет Посол Жирнов: четверо выживших в авиакатастрофе в Афганистане вылетели в Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Борт с выжившими в авиакатастрофе в Афганистане четырьмя россиянами вылетел из кабульского аэропорта в Москву, сообщил РИА Новости посол России в стране Дмитрий Жирнов. По его словам, в числе выживших два медика и два пилота.

Два пилота и два медика, которые выжили в авиакатастрофе на севере Афганистана, летят из Кабула домой, — сказал дипломат.

Falcon 10 разбился в горах Афганистана вечером 20 января. Борт перевозил в Россию супружескую пару, отдыхавшую в Таиланде. Поводом для экстренного рейса стало инфекционное заболевание россиянки, в результате которого у нее начался сепсис и отказ органов. Муж женщины нанял частный самолет и двух медработников. При крушении самолета мужчина и его больная супруга погибли, летчики и медики выжили.

По неподтвержденной информации, с борта самолета исчезло около $1,2 млн. Власти провинции Бадахшан, где произошла авиакатастрофа, сформировали комиссию для проведения расследования.

В качестве одной из приоритетных версий крушения рассматривается отказ двигателей. Изучение обстоятельств авиакатастрофы продолжается. Также известно, что пилоту Аркадию Грачеву и его супруге может грозить до 10 лет тюрьмы за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании.