Стало известно, когда выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернутся в РФ Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане вернутся в Россию 25 января

Фото: Florian Bachmeier/imagebroker.com/Global Look Press

Четверо выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане россиян вылетят в Россию сегодня в четверг, 25 января. Они вернутся регулярным рейсом, сообщает РИА Новости.

По плану четверо выживших в авиакатастрофе должны вылететь домой сегодня регулярным рейсом, — сказал собеседник агентства.

Falcon 10 разбился в горах Афганистана вечером 20 января. Борт перевозил в Россию супружескую пару, отдыхавшую в Таиланде. Поводом для экстренного рейса стало инфекционное заболевание россиянки, в результате которого у нее начался сепсис и отказ органов. Муж женщины нанял частный самолет и двух медработников. При крушении самолета мужчина и его больная супруга погибли, летчики и медики — четверо человек — выжили.

По неподтвержденной информации, с борта самолета исчезло около $1,2 млн. Власти провинции Бадахшан, где произошла авиакатастрофа, сформировали комиссию для проведения расследования.

В качестве одной из приоритетных версий крушения рассматривается отказ двигателей. Изучение обстоятельств авиакатастрофы продолжается. Telegram-канал Mash сообщил, что пилоту Аркадию Грачеву и его супруге может грозить до 10 лет тюрьмы. По его информации, в отношении россиян могут возбудить уголовное дело за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании. По данным канала, самолет находился на балансе компании «Атлетик-Групп», принадлежащей жене пилота Екатерине Агаповой.