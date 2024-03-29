Выжившая при теракте рассказала о чудесном спасении из горящего «Крокуса» Выжившая в «Крокусе» рассказала, что провалилась в яму при попытке спастись

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россиянка Камила Лугуева, которая пострадала во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», рассказала, как ей чудом удалось выбраться из горящего здания. Она пришла в концертный зал вместе с матерью и сестрой. По словам женщины, когда началась стрельба, она побежала на пожарную лестницу, но провалилась в яму за пробитой в стене дырой, передает РИА Новости.

Сначала побежали вниз, но нам показалось, что выстрелы идут оттуда, и мы поспешили выйти из зала в принципе. <...> Мы вышли опять на лестницу — все было в дыму, то есть дышать было невозможно. <...> Я полезла первая — и провалилась в этой дыре между стенами, — поделилась Камила.

Женщина застряла в пространстве, которое было похоже на грузовой лифт, и не могла самостоятельно выбраться. Спустя час она дозвонилась до спасателей. Через некоторое время на нее начали падать горящие угли, и она стала задыхаться, но в этот момент под ней провалился пол. По словам Камилы, после этого она выбралась на улицу через другую дыру в стене. Врачи диагностировали у нее ожоги порядка 3-5% тела. Ее мать и сестра с отравлением угарным газом находятся в других больницах.

Ранее сообщалось, что концертный организатор и журналист Дмитрий Сараев, выживший при теракте в «Крокус Сити Холле», нашел пулю в спине на следующий день после трагедии. По его словам, когда террористы открыли стрельбу, он находился в вестибюле. Сараев заявил, что обстрелянные «падали рядами», а пули пролетали совсем рядом. В какой-то момент он почувствовал удар в спину и решил, что это часть обрушившейся стены.