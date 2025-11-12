Выживет, даже если вы забудете о поливе: растение с непрерывным цветением с мая по октябрь

Бакопа — это удивительный ампельный цветок, который выживет, даже если вы забудете о поливе. Ее главное преимущество — феноменальная засухоустойчивость в сочетании с непрерывным цветением с мая по октябрь.

Нежные ползучие побеги длиной до 60 см образуют пышные каскады, усыпанные мелкими белыми, голубыми или розовыми цветами-звездочками. Дачники ценят бакопу за способность быстро восстанавливать тургор после полива даже после полного пересыхания почвы. Она идеально подходит для подвесных кашпо, балконных ящиков и оформления альпийских горок, создавая эффект легкого кружевного покрывала.

Бакопа не требует частых подкормок, устойчива к болезням и вредителям, а ее побеги самостоятельно ветвятся без прищипки. Волны цветения сменяют друг друга с интервалом 2–3 недели, создавая впечатление постоянно цветущего растения.

