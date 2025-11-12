Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:16

Выживет, даже если вы забудете о поливе: растение с непрерывным цветением с мая по октябрь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бакопа — это удивительный ампельный цветок, который выживет, даже если вы забудете о поливе. Ее главное преимущество — феноменальная засухоустойчивость в сочетании с непрерывным цветением с мая по октябрь.

Нежные ползучие побеги длиной до 60 см образуют пышные каскады, усыпанные мелкими белыми, голубыми или розовыми цветами-звездочками. Дачники ценят бакопу за способность быстро восстанавливать тургор после полива даже после полного пересыхания почвы. Она идеально подходит для подвесных кашпо, балконных ящиков и оформления альпийских горок, создавая эффект легкого кружевного покрывала.

Бакопа не требует частых подкормок, устойчива к болезням и вредителям, а ее побеги самостоятельно ветвятся без прищипки. Волны цветения сменяют друг друга с интервалом 2–3 недели, создавая впечатление постоянно цветущего растения.

Ранее были названы 5 цветов, которые взойдут сами без вашего участия: кинул на снег и забыл.

Читайте также
На новогодний стол и на каждый день! Салат «Жемчуг на снегу» — настоящий талисман. Простой рецепт на удачу и богатство
Общество
На новогодний стол и на каждый день! Салат «Жемчуг на снегу» — настоящий талисман. Простой рецепт на удачу и богатство
Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике
Общество
Розовая капуста по-армянски: обалденная закуска с характером — а рецепт настолько прост, что она поселится в вашем холодильнике
Посадите в ноябре — весной в саду звездное небо из лиловых цветов! Многолетник-сказка преобразит любую клумбу
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду звездное небо из лиловых цветов! Многолетник-сказка преобразит любую клумбу
Посадите в ноябре — весной в саду парад разноцветных шариков! Не многолетник, а сказка
Общество
Посадите в ноябре — весной в саду парад разноцветных шариков! Не многолетник, а сказка
Сплошной ковер из зелени и цветов: цветок для создания живой изгороди — оплетет забор и стену дома
Общество
Сплошной ковер из зелени и цветов: цветок для создания живой изгороди — оплетет забор и стену дома
цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд продлил арест компаньону экс-судьи Момотова
«Ренессанс Капитал» получил добро на выкуп Ситибанка
Нутрициолог дала советы, как победить в борьбе со стрессом
Трамп попросил президента Израиля помиловать Нетаньяху
Женщина ослепла через несколько дней после свадьбы из-за редкой болезни
Стало известно, что будут значить для России правки США в резолюцию ООН
Названа «пища богов» для кишечника
В Госдуме объяснили всплеск преступлений против русских в Финляндии
В Кремле ответили на слова Вучича о подготовке Европы к войне с Россией
Российский командир рассказал о наемнике, пытавшемся удержать лесополосу
В России назвали главную проблему развития отечественного виноделия
Итальянское политдвижение вступилось за «отмененного» Абдразакова
Подростки ради забавы сожгли целый грузовик
Работодателям объяснили, стоит ли принимать назад уволившегося сотрудника
«Герани» стерли с лица земли пункт управления бригады РЭБ ВСУ
Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов
Путин рассказал, какое место Россия занимает по инвестициям в Казахстане
Умерла легенда свердловского здравоохранения
Спасатели нашли мужчину на матрасе в открытом море
Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского»
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.