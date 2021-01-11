Выживают из ума: пандемия преумножила газлайтинг в российских семьях

В последние полгода психологи отмечают увеличение числа жертв газлайтинга в России. Специалисты считают, что это напрямую связано с массовыми увольнениями и режимом удалённой работы, которого многие россияне должны придерживаться из-за пандемии. О том, как вычислить газлайтера и обезопасить себя от приёмов манипулятора — в материале NEWS.ru.

Газлайтинг представляет собой разновидность психологического насилия, главная цель которого — заставить человека усомниться в своей нормальности и объективности восприятия происходящего. В последние полгода число людей, которые сталкиваются с этой формой давления, заметно увеличилось, заявила в разговоре с NEWS.ru клинический психолог и нейропсихолог Александра Кондрахина.

При этом в роли газлайтера чаще всего выступают мужчины. Всё дело в том, что в социальном плане представители сильного пола обычно самоутверждаются на работе, вне дома. А в пандемию многие из них оказались на удалёнке или вовсе потеряли источник дохода. В таких условиях возникает необходимость поддерживать свой статус, и психически слабые люди начинают самоутверждаться, принижая достоинства близких, пояснила Кондрахина.

Жертвы такого отношения зачастую испытывают на себе негатив не только дома, но и на работе. Их поведение нередко притягивает людей, которые продолжают нарушать границы, пояснила в разговоре с NEWS.ru психолог Елена Данилова.

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Вычислить манипулятора

Чтобы обезопасить себя от газлайтеров, следует знать их основные приёмы. В подавляющем большинстве случаев они отрицают происходящее и убеждают жертву в единственной верной интерпретации событий, поясняет Данилова. Порой дело доходит до того, что даже ударив человека, абьюзер утверждает, что ему это приснилось или следы удара появились в результате падения.

Кроме того, газлайтеры обесценивают эмоции жертвы. Нередко даже можно услышать, что манипуляторы готовы пристыдить человека за проявление грусти, которая вызвана серьёзными проблемами.

Распознать газлайтеров можно ещё по одной особенности. Такие люди проявляют подчёркнутую нетолерантность, отмечает Данилова. Они пытаются управлять близкими и коллегами через гендерные, возрастные или профессиональные различия. Здесь вступает и шаблонное мышление: «все блондинки глупые» или «послушай старшего, я лучше знаю».

Стоит обратить внимание на то, что сами манипуляторы — глубоко несчастные люди, которые пытаются компенсировать свою неуверенность через внешнюю агрессию. Зачастую они сами были жертвами газлайтинга в детстве. Поэтому отчасти для них подобное психологическое насилие — вариант нормы. И не всегда манипуляторы осознают, что их поведение является причиной скованности и закрытости их партнёра или знакомого. Елена Данилова психолог психолог

Отгородиться от нападок

Чтобы обезопасить себя от приёмов газлайтера, необходимо иметь устойчивую психику. Ведь очень сложно сбить с толку человека, который доверяет сам себе и полностью осознаёт каждый сделанный шаг, пояснила Кондрахина.

Манипулировать можно только тем человеком, который сам позволяет это делать. Не принимайте за чистую монету слова партнёра или коллеги о том, что вы не помните события предыдущего дня или прошлой недели. Доверяйте своей памяти. Человек со здоровой психикой говорит «здесь и сейчас» о том, что его не устраивает, а не спустя какое-то время. При общении с газлайтером необходимо отстаивать свою точку зрения. Не отказывайтесь и не меняйте принципов и убеждений, если чувствуете, что человек начинает играть на ваших чувствах в угоду себе. Будьте убедительны и настойчивы. Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

Чаще всего под влияние газлайтеров попадают люди, которые не чувствуют и не умеют выстраивать личные границы, отмечает Кондрахина. По этой причине очень важно научиться чётко ощущать и укреплять их. Окружающие должны понимать, что для вас неприемлемо в общении, например, чтение личных сообщений или просмотр фотографий на телефоне.

Помните, что манипуляторы — это неуверенные в себе люди, очень подозрительные и ревнивые. Их цель — подчинить вас, контролируя каждый шаг, — поясняет клинический психолог.

Не менее важно лишить манипулятора возможности занизить вашу самооценку, отмечает Кондрахина. Для этого нужно осознавать собственные достоинства и ценить себя.

В случае, когда «обезвредить» газлайтера всё же не удаётся, следует минимизировать общение с абьюзером или расстаться с ним раз и навсегда, если речь идёт о партнёре. При этом, чтобы не попасть в аналогичный союз вновь, рекомендуется проработать неудачные отношения с психологом, подытожила Кондрахина.