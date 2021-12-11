Выживать на накопления больше полугода смогут лишь 15% россиян

В России только у 15% населения хватит накоплений на полгода и более, такие данные приводит РБК со ссылкой на новое исследование сервиса Superjob. При этом издание отмечает, что у 43% респондентов вообще нет сбережений.

Доля россиян, которые не ведут учёт доходов и расходов, составила 35%. Это на 6% больше, чем в доковидном 2019 году, и на 2% больше, чем в прошлом. 53% опрошенных сообщили, что ведут примерный учёт, 12% — подробный учёт доходов и расходов, — сказано в материале.

Согласно данным опроса, 34% россиян не планируют свои будущие доходы и траты, это на 13% больше, чем в 2019 году. Только 11% опрошенных планируют доходы и расходы на срок больше года. У этой категории граждан доходы превышают 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что три тысячи рублей до конца декабря могут начислить пенсионерам, которые согласятся сделать прививку от коронавируса. Пока такая мера действует только для жителей Курской области. В следующем году эти пособия отменят.

Власти региона объявили об этой мере поддержке в ноябре. Она распространяется на россиян старше 65 лет. 1 декабря её должны были отменить, но правительство Курской области решило продлить её до 1 января 2022 года. Пожилых жителей региона предупредили, если прививка уже была сделана, но деньги не пришли, нужно обратиться в соцзащиту.