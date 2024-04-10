«Выжигает изнутри»: военный эксперт об опасности белого фосфора для людей Военный эксперт Дандыкин: белый фосфор приводит к тяжелой инвалидности

Белый фосфор опасен для людей, он «выжигает все изнутри» при попадании в дыхательные пути, предупредил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с Lenta.ru военный эксперт уточнил, что это вещество приводит к тяжелой инвалидности или летальному исходу. По его словам, от тела человека ничего не остается.

При попадании в дыхательные пути человека выжигается все изнутри, что приводит либо к тяжелой инвалидности, либо к гибели. Если тело ничем не прикрыто, то от тела буквально ничего не остается, — пояснил эксперт.

Как отметил Дандыкин, белый фосфор безопасен в воде, но в воздухе он оказывает вредное воздействие на организм. Вещество имеет ядовито-оранжевый дым и активируется температурой до 800 градусов. Военный эксперт напомнил, что белый фосфор запрещен Женевской конвенцией.

Ранее ТАСС писал, что факт применения Вооруженными силами Украины химического оружия зафиксировали в районе Клещеевки в ДНР. По словам собеседника агентства, речь может идти об адамсите — отравляющем веществе, при взрыве которого образуется светло-желтое или зеленое облако.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук позже рассказал, что на Украине могло остаться химическое оружие со времен Советского союза. По его словам, это могут быть крайне токсичные боевые отравляющие вещества. Например, после белого фосфора ожоги не заживают годами.