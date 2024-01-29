Выявлены опасные для жизни последствия одиночества Ученые нашли связь между одиночеством и развитием хронических заболеваний

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Ученые поставили одиночество в один ряд с такими опасностями для здоровья, как курение и ожирение, об этом свидетельствует исследование специалистов из Гарварда, передает Express. Выяснилось, что качество взаимоотношений между близкими является ключевым фактором долголетия и счастья.

Исследование было начато в 1938 году и длилось 85 лет, оно стартовало с 724 участников, а на момент завершения насчитывало 1300 потомков. Здоровье людей, которые согласились принять участие в эксперименте, проверяли каждые два года. При этом они отвечали на вопросы, с помощью которых были определены влияющие на продолжительность жизни факторы.

Результаты показали, что качество личных взаимоотношений имеет прямую корреляцию с состоянием здоровья. Удовлетворенность человека в этом вопросе позволяет прогнозировать благополучное течение жизни к 80 годам. При этом одиночество оказалось таким же опасным, как курение или ожирение.

По словам ученых, благополучные межличностные отношения обеспечивают низкий уровень стресса, а также снижают его влияние на физиологию. В то же время снижается риск хронических заболеваний.

Ранее ученые Государственного университета Сан-Паулу (UNESP, Бразилия) заявили, что риск развития рака простаты зависит от того, как питалась мать пациента во время беременности.