Выявлен фактор, влияющий на тяжесть заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/e1fa8f08-4045-11eb-b378-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Учёные из США обнаружили, по какой причине у заразившихся коронавирусной инфекцией болезнь протекает с разной степенью тяжести. Они провели исследование и выяснили, что на это влияет определённый ген — таким образом, объясняется, почему кто-то может перенести заболевание бессимптомно, а кто-то может получить тяжёлые осложнения или умереть.

Согласно данным исследования, которые обнародованы в журнале Американского микробиологического общества mSphere, учёные Исследовательского института трансляционной геномики сравнили штаммы SARS-CoV-2 с семью другими коронавирусами человека, которые вызывают общие простуды, а также с коронавирусами, которые заражают животных, в частности, летучих мышей, свиней, кур, хорьков, панголинов и цивет. Специалисты обнаружили, что молекула miR1307 влияет на то, насколько сильно проявляется заболевание.

Мы исследовали, как и в какой степени последовательность генома SARS-CoV-2 отличается от уже изученных геномов коронавирусов человека и животных. Результаты исследования позволяют разработать модели взаимодействия вируса и его носителей, они помогут улучшить понимание механизмов, вызывающих заболевание, — отмечают учёные.

Молекула miR1307 может активировать или «выключать» определённые гены вируса. Таким образом, для разных пациентов болезнь может быть по-разному опасной. В том числе она способна влиять на скорость репликации вируса. При этом она влияет не только на тяжесть коронавирусной инфекции, но также на отдельные типы онкологических заболеваний, на болезни лёгких, на течение гриппа. В частности, речь идёт о вирусе H1N1, который стал причиной пандемии в 2009 году. Авторы исследования полагают, что их открытие поможет разработать новые типы вакцин от коронавируса, а также установить новые генетические маркеры для мониторинга распространения заболевания и межвидовой передачи вируса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные Массачусетской клинической больницы общего профиля в Бостоне (США) разработали тест для выявления локализации коронавируса при тяжёлых формах поражения лёгких. Тест помогает визуально оценить нанесённый организму ущерб и выработать верную терапевтическую тактику.