Выяснилось, сколько туристов предпочитают российские курорты зарубежным

Большинство россиян не готовы отдыхать на родине и готовы пропустить отпуск в этом году.
Об этом
Как выяснилось 46% опрошенных лучше подождут открытия границ и откажутся от отпуска в этом году. Ещё 23% туристов заявили, что будут отдыхать в РФ, но только из-за невозможности улететь за границу.
При этом только 17% респондентов сказали, что «с радостью поедут к морю в России». Ещё 14% позитивно относятся к идее «переключиться полностью на внутренний туризм».
С 1 июля в России запланировано открытие внутреннего туристического сезона. Одним из первых для путешественников откроется Крым. С 15 июня здесь отменяется обсервация для приезжающих, на полуострове практически полностью снимут режим самоизоляции, писал NEWS.ru.
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