Выяснилось, сколько туристов предпочитают российские курорты зарубежным

https://static.news.ru/photo/8071d9c6-ad8d-11ea-ac41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Большинство россиян не готовы отдыхать на родине и готовы пропустить отпуск в этом году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала Туту.ру.

Как выяснилось 46% опрошенных лучше подождут открытия границ и откажутся от отпуска в этом году. Ещё 23% туристов заявили, что будут отдыхать в РФ, но только из-за невозможности улететь за границу.

При этом только 17% респондентов сказали, что «с радостью поедут к морю в России». Ещё 14% позитивно относятся к идее «переключиться полностью на внутренний туризм».

С 1 июля в России запланировано открытие внутреннего туристического сезона. Одним из первых для путешественников откроется Крым. С 15 июня здесь отменяется обсервация для приезжающих, на полуострове практически полностью снимут режим самоизоляции, писал NEWS.ru.