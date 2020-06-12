Общество

Выяснилось, сколько туристов предпочитают российские курорты зарубежным

18:46, 13 июня 2020
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Большинство россиян не готовы отдыхать на родине и готовы пропустить отпуск в этом году.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование портала Туту.ру.

Как выяснилось 46% опрошенных лучше подождут открытия границ и откажутся от отпуска в этом году. Ещё 23% туристов заявили, что будут отдыхать в РФ, но только из-за невозможности улететь за границу.

При этом только 17% респондентов сказали, что «с радостью поедут к морю в России». Ещё 14% позитивно относятся к идее «переключиться полностью на внутренний туризм».

С 1 июля в России запланировано открытие внутреннего туристического сезона. Одним из первых для путешественников откроется Крым. С 15 июня здесь отменяется обсервация для приезжающих, на полуострове практически полностью снимут режим самоизоляции, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях