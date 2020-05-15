Вывозной рейс из Индонезии доставил 460 россиян на родину

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В Россию вывозным рейсом из Индонезии вернулись 460 граждан. Об этом сообщило российское посольство в Джакарте.

По его данным, самолёт следовал по маршруту Денпасар — Москва — Санкт-Петербург. Рейс осуществила авиакомпания «Россия», передаёт РИА Новости.

Четырнадцатого июня состоялся очередной вывозной рейс, выполненный авиакомпанией «Россия» по маршруту Денпасар — Москва — Санкт-Петербург. На родину вернулись 460 человек, — говорится в сообщении дипмиссии.

С 27 марта из-за пандемии коронавируса прекращено авиасообщение РФ с другими странами. Исключение составляют вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолётов и транзитные полёты с посадкой для дозаправки. С 31 марта число вывозных рейсов, которыми застрявшие за границей россияне могли вернуться на родину, было сокращено.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на вывозном рейсе из вьетнамского Хошимина в Москву вылетели 395 пассажиров. Помимо россиян на борту находятся две гражданки Молдовы и один гражданин Казахстана.