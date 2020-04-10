Вывозной рейс из Гоа перенесли из-за местных властей

https://static.news.ru/photo/95342fae-7b46-11ea-b924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jit Chattopadhyay/Keystone Press Agency/Global Look Press

Минтранс рассказал о вывозе россиян, застрявших за границей. Запланированный на 12 апреля рейс «Аэрофлота» из Гоа пришлось перенести ориентировочно на 16-17 апреля.

Причиной стал новый порядок эвакуации иностранных граждан, принятый властями Индии. Теперь российские дипломаты должны предоставить точный список пассажиров, который будут рассматривать в течение 96 часов, передаёт ТАСС.

Также прорабатывается вопрос о вывозе граждан РФ из Дели.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля «Аэрофлот» эвакуировал туристов с Мальдивских островов и из Нью-Йорка. Правительство 6 апреля ослабило запрет на зарубежные полёты, чтобы завершить эвакуацию туристов.