Вывозной рейс из Гоа перенесли из-за местных властей

Минтранс рассказал о вывозе россиян, застрявших за границей. Запланированный на 12 апреля рейс «Аэрофлота» из Гоа пришлось перенести ориентировочно на 16-17 апреля.
Причиной стал новый порядок эвакуации иностранных граждан, принятый властями Индии. Теперь российские дипломаты должны предоставить точный список пассажиров, который будут рассматривать в течение 96 часов,
Также прорабатывается вопрос о вывозе граждан РФ из Дели.
Как писал NEWS.ru, 8 апреля «Аэрофлот» эвакуировал туристов с Мальдивских островов и из Нью-Йорка. Правительство 6 апреля ослабило запрет на зарубежные полёты, чтобы завершить эвакуацию туристов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен