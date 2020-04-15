Вывоз россиян из некоторых городов отложили из-за нехватки пассажиров

Рейсы из Рима, Амстердама и Стамбула, которыми должны были вылететь «застрявшие» там российские граждане, перенесены из-за нехватки готовых к вылету пассажиров.
Об этом
Было принято решение перенести вылеты этих рейсов, чтобы распределить нагрузку в пользу тех пунктов за рубежом, где концентрация наших соотечественников выше, — передаёт агентство слова источника.
Согласно данным официального Telegram-канала для эвакуации россиян из-за границы, в список на вывоз из Стамбула входят 14 человек. Списки на вывоз из Рима и Амстердама пока не опубликованы.
Ранее NEWS.ru писал о том, что авиакомпании отменят акции, в рамках которых ветеранам предоставлялся бесплатный перелёт на рейсах внутри РФ. Соответствующее поручение дал Минтранс в связи с пандемией коронавируса.
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