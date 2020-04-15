Вывоз россиян из некоторых городов отложили из-за нехватки пассажиров

https://static.news.ru/photo/70e90e3a-7f0b-11ea-b99a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рейсы из Рима, Амстердама и Стамбула, которыми должны были вылететь «застрявшие» там российские граждане, перенесены из-за нехватки готовых к вылету пассажиров.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информированный источник. По его данным, рейсы перенесены, чтобы вывезти россиян из тех зарубежных городов, где концентрация российских туристов в данный момент выше.

Было принято решение перенести вылеты этих рейсов, чтобы распределить нагрузку в пользу тех пунктов за рубежом, где концентрация наших соотечественников выше, — передаёт агентство слова источника.

Согласно данным официального Telegram-канала для эвакуации россиян из-за границы, в список на вывоз из Стамбула входят 14 человек. Списки на вывоз из Рима и Амстердама пока не опубликованы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что авиакомпании отменят акции, в рамках которых ветеранам предоставлялся бесплатный перелёт на рейсах внутри РФ. Соответствующее поручение дал Минтранс в связи с пандемией коронавируса.