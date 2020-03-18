https://static.news.ru/photo/6e30c722-68f0-11ea-bd64-fa163e074e61_660.jpg Фото: AerodromiCG/facebook.com

Вывоз граждан РФ, которые застряли в Черногории в связи с ситуацией с коронавирусом, задерживается из-за требований властей балканской страны. Они хотят вернуть своих граждан из России, однако не могут предоставить о них полную информацию.

У России все готово для вывоза россиян — самолёты готовы, посольство готово, все документы оформлены, но проблема в увязке черногорскими властями разрешения на посадку самолёта с вывозом черногорских граждан из РФ, — передаёт ТАСС слова дипломатического источника.

Власти Черногории уже приняли меры по предотвращению распространения заболевания. С 16 марта 2020 года на территории страны закрыты все учебные заведения. Также введён запрет на проведение массовых мероприятий.

Как ранее писал NEWS.ru, авиакомпания «Победа» не может выполнить рейс из черногорского города Тиват, так как ей не выдают разрешение на вывоз пассажиров. На территории Черногории, закрытой в связи с коронавирусом, остались более тысячи россиян.