«Вывод абсурден»: новая экспертиза по делу Беркович возмутила защиту Адвокат Карпинская: в новой экспертизе по делу Беркович есть разжигание розни

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Светлана Петрийчук и Евгения Беркович

Выводы новой экспертизы по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук абсурдны, заявила адвокат Беркович Ксения Карпинская, сообщил «Коммерсант». Повторное исследование пьесы «Финист — Ясный Сокол» провела старший эксперт-криминалист подразделения УФСБ России по Свердловской области Светлана Мочалова осенью 2023 года.

Вывод эксперта о том, что «Финист — Ясный Сокол» — сказка фольклорная, а значит, женщины ее посмотрят и начнут совершать террористические действия, абсурден. Сама эксперт — женщина, которая тоже посмотрела этот спектакль, но ничего такого не совершила, — заявила Карпинская.

Карпинская добавила, что ее потрясло отношение эксперта к мусульманским обычаям. Адвокат утверждает, что трактовка мусульманского брака в экспертизе направлена на разжигание межрелигиозный розни.

При этом защитник Светланы Петрийчук Сергей Бадамшин, комментируя экспертизу, призвал не уделять излишнее внимание к «негодному объекту». Он добавил, что в деле нет оправдания и пропаганды терроризма — «это очевидно всем», достаточно посмотреть спектакль.

Эксперт Молчалова делает вывод, что главная героиня пьесы предстает перед потенциальной аудиторией в качестве образа, которому следует подражать. При этом, отмечает «Коммерсант», ее заключения во многом совпадают с первой экспертизой, подготовленной руководителем «лаборатории деструктологии» МГЛУ им. Мориса Тореза Романом Силантьевым и директором Центра лингвистической экспертизы МГЛУ Галиной Хизриевой. Они посчитали, что Петрийчук и Беркович героизируют терроризм. Позднее федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ признал «деструктологию» ненаучной.

Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы вынес решение по делу Беркович и Петрийчук, согласно которому они останутся под арестом до 10 марта. Суд отклонил просьбу защиты об изменении меры пресечения, обе женщины находятся в СИЗО с начала мая.