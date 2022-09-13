Вывески «Макдоналдс» начали продавать на «Авито»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вывески «Макдоналдс» появились в продаже на «Авито». Россияне выкладывают объявления о продаже логотипа американской сети быстрого питания — желтую букву «M». Цена самой дорогой вывески в настоящий момент достигает 300 тысяч рублей.

Продам букву «М» с подсветкой, снятая в центре Нижневартовска, «Макдоналдс». Оригинал, — написал один из продавцов.

Ранее стало известно, что «Макдоналдс» списал $1,2 млрд после продажи своего бизнеса в России. При этом капитализация компании с начала 2022 года также снизилась на 6,6%. Согласно данным отчета, за прошедший квартал чистая прибыль компании уменьшилась почти вдвое — с $2,22 млрд до $1,19 млрд (около 60,5 млрд рублей). При этом квартальная выручка по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год упала не так критично — с $5,89 млрд до $5,72 млрд.

За первый квартал 2022 года в результате приостановки деятельности в России и на Украине потери американской корпорации составили около $127 млн. При этом около $27 млн приходилось на аренду, услуги и зарплату персонала, а остальные $100 млн — это списание продуктов, которые могут испортиться в связи с закрытием ресторанов.