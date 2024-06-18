Выстрелившего в коллегу из арбалета экс-депутата объявили в розыск В Чите выстрелившего в коллегу из арбалета экс-депутата объявили в розыск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центральный районный суд Читы удовлетворил ходатайство об аресте стрелявшего в коллегу из арбалета экс-депутата Забайкальского края, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. По сведениям ведомства, бывший парламентарий скрылся от правоохранителей. Он объявлен в розыск.

Суд в первой половине марта 2024 года отменил оправдательный приговор экс-депутату по делу о покушении на убийство его коллеги и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Но тот решил сбежать от следствия.

По версии правоохранителей, злоумышленник в мае 2023 году подъехал на самокате к сотруднику ТГК-14, а после выстрелил в него из арбалета, предполагая, что оппонент причастен к его увольнению с занимаемого поста и лишению заработка. При этом местный житель не получил вреда во время происшествия, так как успел уклониться от стрелы.

Двух анестезиологов-реаниматологов из Читы ранее признали виновными в гибели двухлетнего ребенка. Их приговорили к 2,5 и трем годам лишения свободы, которые они будут отбывать в колонии-поселении. Помимо этого, врачам также запретили заниматься профессиональной детальностью на 1,5 и два года соответственно.