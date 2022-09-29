Выставку на ВДНХ про Петра I посетило больше 30 тысяч человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выставка «Петр Великий. Рождение империи»

Выставку на ВДНХ «Петр Первый. Рождение империи» посетило больше 30 тысяч человек. В связи с повышенным интересом аудитории организаторами проекта было принято решение о продлении экспозиции до конца года. Выставка приурочена к празднованию 350-летия со дня рождения первого российского императора. Над ее созданием работали эксперты Фонда поддержки гуманитарных наук «Моя история», ведущие историки России, специалисты по спецэффектам и компьютерной графике, моушн-дизайну и драматургии.

Большой интерес у аудитории к нашим проектам мы расцениваем как показатель своевременности и актуальности проведения. Масштабные изменения сегодняшнего дня находят параллели с эпохой Петра I, и поэтому как никогда уместно вспомнить о деяниях императора, по сути создавшего современную Россию, — сообщил директор исторического парка «Россия — моя история» Иван Есин.

Выставка поделена на 10 тематических зон, объединенных единой линией ― путей развития России, которые некогда определил сам Петр I: развитие государственности, новое слово в дипломатии, создание гражданского общества, попечение о населении, забота о его нуждах, реформы в области науки и образования, инновационные технологии и новые профессии, культура и быт.

Выставка создана при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив, фонда «Перспектива», ИРИ РАН, РВИО, исторического факультета МПГУ.

В России начали проработку вопроса о включении исторического просвещения в программу начальных классов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что правительство также введет единые требования об изучении истории на всех специальностях в вузах в объеме не менее 144 академических часов,