https://static.news.ru/photo/14e1dd04-6ddc-11eb-a1ea-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Высота снежного покрова в Москве может побить рекорд 1956 года. Об этом предупредил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Пока что уровень выпавшего снега дошёл только до отметки, зафиксированной восемь лет назад.

56 сантиметров, это самое большое значение с начала нынешней зимы. В последний раз столько снега в Москве было в марте 2013 года. Вполне возможно, что мы побьём рекорд для 13 февраля по высоте снежного покрова в Москве, он составляет 60 сантиметров и был установлен в 1956 году, — цитирует Леуса РИА Новости.

Метеоролог уточнил, что 56 сантиметров снежного покрова — это усреднённый показатель для столичного региона. Местами он ещё больше. Так, например, в подмосковной Немчиновке высота сугробов составляет 71 сантиметр.

Из-за сложных метеоусловий утром 13 февраля транспортные заторы в столице достигли девяти баллов, а предыдущим вечером — максимальных десяти. По данным столичного департамента транспорта, за сутки патрули Центра организации дорожного движения вытащили 387 забуксовавших в снегу грузовиков и около сотни легковушек.

Ранее NEWS.ru писал, что сильный снегопад, который обрушился на столичный регион, принёс 65% месячной нормы осадков. При этом синоптики не исключили выпадения до 80% от нормы.