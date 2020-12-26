Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы

Снегопад, который пришёл в Москву 25 декабря, увеличил высоту снежного покрова до 14 сантиметров.
Как сообщили в Метеобюро, прирост составил около 20% месячной нормы осадков, согласно данным базовой городской метеостанции, расположенной на ВДНХ. Снег, возможно, продолжит идти и днём 26 декабря,
Высота снежного покрова в Москве к утру субботы достигла 14 см, это пока максимум для нынешней зимы, — добавили в Метеобюро.
«Жёлтый» уровень погодной опасности будет действовать в столице и области до конца воскресенья, 27 декабря. Предупреждение объявлено в связи с сильной гололедицей. Температура воздуха в субботу, 26 декабря, составит 0...-2 градуса, скорость ветра — 6–11 м/c. Между тем световой день в Москве начал прибавляться, писал NEWS.ru.