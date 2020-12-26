Высота снежного покрова в Москве достигла максимума с начала зимы

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Южнокорейские учёные определили, что коронавирус способен распространяться в рамах одного многоквартирного дома через вентиляцию. К таким выводам эксперты пришли на основании ряда исследований после того, как жители одного из домов в Сеуле заразились COVID-19, не контактируя друг с другом.

В августе несколько семей, проживающих в одном многоквартирном доме в столице Южной Кореи, переболели коронавирусной инфекцией примерно в одно и то же время. Все заразившиеся проживали на разных этажах дома,...