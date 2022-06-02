«Высокие риски нарушения права»: адвокат о системе распознавания силуэтов Адвокат Дарбинян: система распознавания силуэтов несёт риски утечки данных и неправомерного доступа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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Система распознавания силуэтов несёт риски утечки данных и неправомерного доступа, предупредил киберадвокат, сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. В разговоре с RTVI он отметил, что с инициативой NtechLab, которую внедряют в Подмосковье, не знаком, но это касается любой системы биометрической идентификации.

Если эта история будет развиваться так же, как это было с системой распознавания лиц, тогда можно будет говорить о широком применении этой технологии, когда её использовали в том числе и для отслеживания протестующих. В данном случае, конечно, есть достаточно высокие риски нарушения права на приватность, а также частной жизни без согласия субъекта, что может нарушать его права, — сказал Дарбинян.

Он напомнил о деле Анны Кузнецовой, которая судилась с мэрией Москвы после того, как смогла купить подробный отчёт о своих перемещениях. Чтобы избежать подобного, когда чужие данные сливают в Сеть, доступ к ним должен быть только у некоторых лиц, считает адвокат.

В свою очередь вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин оценил систему NtechLab положительно. Она, по его мнению, поможет и бороться с пробками, и собирать дополнительную информацию о преступлениях.

Помимо Подмосковья, систему видеоаналитики NtechLab внедряют ещё в двух других регионах, названия которых не раскрываются. Платформа функционирует уже на 200 локациях. Ее цель — отслеживать загруженность объектов и обеспечивать безопасность.