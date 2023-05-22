«Высмеивают внешность»: СК проверяет педагогов спецшколы в Петербурге Юрист Сорокин: педагоги коррекционной школы в Петербурге били и унижали детей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге юрист Никита Сорокин обвинил сотрудников коррекционной школы № 4 в Василеостровском районе в издевательствах над воспитанниками. В распоряжении правозащитника оказалась аудиозапись одного из уроков в школе, которую он опубликовал в своем Telegram-канале. Большая часть урока представляет собой сплетни учителей, оскорбления учеников и их родителей, а также звуки, похожие на удары. Собственно образовательный процесс на записи занимает 10 минут.

Слышно, как учителя обсуждают и унижают своими высказываниями родителей, обсуждают свою личную жизнь и жизнь коллег, высмеивают внешность и особенности развития детей, которые непосредственно в этот момент сидят перед ними. Всё это в пошлой и невероятно примитивной форме, — рассказал юрист.

Родители двух учеников подтвердили «Фонтанке», что детей в заведении обижают педагоги. По данным издания, теперь школу проверяют прокуратура и Следственный комитет. Мать одного из учеников неоднократно слышала жалобы от сына, но не сразу поверила, что педагоги могут так обращаться с ребенком. В итоге она купила диктофон и положила его в рюкзак сына на два учебных дня.

Я положила диктофон 27 и 28 апреля. В первый день жести в физическом плане не было, но были подзатыльники, и учитель постоянно на него орал. Из этой записи я поняла, что [классный руководитель и логопед] сильно ненавидят Артема. За что — непонятно, — заявила женщина.

Районные власти на официальном сайте подтвердили, что педагогов, подозреваемых в издевательствах над детьми, отстранили от работы. По результатам проверки виновные будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения.

Ранее в Краснодарском крае был уволен завуч школы в Усть-Лабинске, который публично нанес по пять ударов ремнем двоим ученикам за «непослушание детей». После огласки педагог был отстранен от работы.