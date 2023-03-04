Вышел из комы и вскакивает: что еще известно о состоянии Костомарова Врачи больницы в Коммунарке рассказали последние новости о Романе Костомарове после отключения от аппарата ИВЛ

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Роман Костомаров

После нескольких дней затишья, вызванного паузой, которую врачи взяли, чтобы увидеть, как организм фигуриста Романа Костомарова будет реагировать на постепенное отключение от аппарата ИВЛ, из клиники в Коммунарке пришли хорошие новости. Как сообщают СМИ со ссылкой на врачей, состояние Костомарова улучшилось. Он вышел из комы, находится в сознании и постепенно начинает возвращаться к жизни.

Надежда на то, что Роман Костомаров (о его госпитализации и нескольких днях, которые предшествовали кризисному состоянию спорстмена, NEWS.ru подробно рассказывал тут) после целой череды новостей об ампутации пальцев рук и ног все-таки стабилизируется, появилась в этот понедельник, 27 февраля. Источник Sport 24 сообщил, что спортсмен постепенно выходит из медикаментозного сна после микроинсульта. На пробуждение организма собеседник издания отводил от двух до семи дней.

Был микроинсульт. Его погрузили в медикаментозный сон на 72 часа. Сейчас идет долгий этап «просыпания», он проходит от двух дней до недели. Пока полностью не проснется, выводы сделать невозможно. Врачи ждут и наблюдают, — сообщило издание.

Спустя три дня источник ТАСС подтвердил, что состояние Костомарова улучшается и пациент постепенно выходит из медикаментозной комы. При этом отмечалось, что медики опасаются за левую кисть спортсмена.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один микроинсульт у него действительно был, и он пока медленно выходит из медикаментозной комы, понемногу просыпается. Это небыстрый процесс. По остальным показателям на данный момент он в норме, но врачи внимательно следят за левой кистью — по ней есть определенные вопросы, — рассказал источник.

3 марта РЕН ТВ передал, что фигуриста Романа Костомарова вывели из медикаментозного сна. Последние новости о состоянии Костомарова после комы сообщил со ссылкой на врачей больницы в Коммунарке портал Prozvezd.info.

По информации издания, в настоящее время медики оценивают состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию как стабильно тяжелое. Его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, спортсмену вводят обезболивающие.

Кроме того, как утверждает источник издания, рядом с Костомаровым всё время находится его жена — фигуристка Оксана Домнина (о личной жизни Романа Костомарове, его семейной драме и отношениях с супругой NEWS.ru рассказывал здесь).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Роман Костомаров и Оксана Домнина

Роман сейчас в сознании, его уже отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Роман постоянно вскакивает, беспокойный, поэтому ему вводят обезболивающее. Пока новые операции не планируются. Его состояние стабильное. Рядом с ним каждый день находится его жена, сейчас ее переодели в форму медсестры, чтобы не привлекать к ней лишнего внимания, — сообщил источник.

Напомним, что ранее иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с NEWS.ru назвала отказ иммунной системы 46-летнего спортсмена, который до госпитализации с пневмонией не страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, уникальным случаем. Она объяснила, что обычная респираторная инфекция обернулась тяжелой пневмонией, которая развилась практически за сутки. По словам Ярцевой, для такого отказа иммунитета нужны серьезные причины, например ВИЧ или рак, а в случае с крепким организмом спортсмена «это не укладывается в привычные рамки».