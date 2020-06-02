Вышедший из комы москвич удивился карантинным ограничениям

https://static.news.ru/photo/2263ac0c-a54e-11ea-88e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Москвы после экстренной операции почти на два месяца оказался в коме и лишь в конце мая узнал о распространении коронавируса в России. Известие о введённых в столице ограничениях его сильно удивило.

Мужчина лечился в Центральной клинической больнице (ЦКБ) управделами президента. О его случае рассказали врач ЦКБ и жена пациента, сообщает РИА Новости.

Нейрохирург ЦКБ Андрей Реутов пояснил, что мужчина поступил в больницу 6 марта, его прооперировали.

Через шесть дней после операции он погрузился в глубочайшую кому и был переведён в реанимацию. Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат, — вспомнил врач.

В России 6 марта было известно лишь о шести заболевших. Когда пять недель спустя пациент пришёл в себя, он направился к нейрохирургу.

Он сам встал, подошёл к двери моего кабинета, постучал и сказал: «Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?». Я был, мягко говоря, удивлен, — отметил Реутов.

Тогда врач рассказал пациенту о ситуации с распространением инфекции. О реакции пациента на «новую» жизнь в Москве рассказала его жена.

Ну, конечно, это огромные глаза и шок: разве так бывает? — вспомнила женщина.

Она добавила, что в настоящий момент новости уже не вызывают у супруга ужаса или паники, поскольку рост заболеваемости в стране идёт на спад.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Совете Федерации решили упредить проблему нехватки врачей в медицинских учреждениях после пандемии. Она может возникнуть, если в отпуска уйдёт слишком большое количество специалистов — те, кому положено по графику, и те, чей отдых пришёлся на период эпидемии и кто не смог воспользоваться этим правом своевременно.