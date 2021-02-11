Вышедшего поддержать Путина на акции за Навального петербуржца оштрафовали

https://static.news.ru/photo/aee8f24c-6c93-11eb-aabf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Санкт-Петербурга оштрафовал координатора ультраконсервативного Национально-освободительного движения за участие в акции в поддержку политика Алексея Навального. Мужчина выходил на мероприятие, чтобы поддержать президента Владимира Путина.

Нарушитель по имени Станислав согласился с протоколом силовиков об административном правонарушении, но пояснил, что хотел поддержать позицию Путина.

Суд указал, что доводы Станислава о том, что он не был участником акции в поддержку Алексея Навального и находился в месте задержания как координатор НОД в поддержку Путина, не исключают ответственности по инкриминируемому ему административному правонарушению, — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов Петербурга.

Там отмечается, что у него не было адвоката. В результате суд оштрафовал его на 10 тысяч рублей.

23 и 31 января, а также 2 февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного политика Алексея Навального. Силовики жёстко задерживали протестующих. Столичные суды в период с 23 января по 2 февраля зарегистрировали 4908 дел, связанных с акциями, 972 человека отправили под административный арест, 1232 гражданина были наказаны штрафами, писал NEWS.ru.