Вышедшего из спецприемника рэпера Vacio снова арестовали Рэпера Vacio арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на суд сообщает об аресте на 10 суток рэпера Vacio (Николай Васильев), причиной повторного задержания называется мелкое хулиганство в связи с неповиновением полицейскому. В чем именно оно выразилось, в суде не пояснили.

Музыкант должен был освободиться после первого ареста в районе 22:00 вечера в пятницу, 5 января, однако ожидавшие его журналисты этого не увидели. Правоохранители объяснили близким рэпера, что тот не мог никому позвонить, так как у него разрядился телефон.

22 декабря Vacio арестовали на 15 суток за хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее музыкант принес извинения за участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в «такое тяжелое время для страны».

6 января Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы для возбуждения уголовного дела против Ивлеевой и Vacio. По данным канала, речь идет о статье за склонение, вербовку или иное вовлечение в деятельность экстремистской организации из-за «голой» вечеринки. Позднее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» сообщил, что столичное ГУ МВД передало в ГСУ СКР по Москве материалы для возбуждения уголовного дела против Ивлеевой и Vacio.